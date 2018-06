Miami Spice está de volta. Deguste da melhor culinária de Miami, a baixo custo

Pelo 15º ano, está de volta em agosto e setembro o Miami Spice, um programa anual do qual vários restaurantes participam com um cardápio especial fixo e preço único: US$ 23 no almoço e US$ 39 para o jantar. Este ano serão mais de 200 participantes.

Miami Spice é um projeto do Greater Miami Convention & Visitors Bureau, que promove o turismo, entretenimento e desenvolvimento da grande Miami - uma parceria entre o setor privado e governos locais do condado de Miami-Dade.

Cada restaurante tem seu menu-degustação, normalmente com duas ou três opções de entrada, prato principal e sobremesa. Alguns incluem bebida, como uma taça de vinho, outros até uma garrafa, mas não é garantido. Muitos cobram as bebidas à parte.

Importante checar cada um antes de ir. Uns oferecem o menu do Miami Spice só no almoço, ou só no jantar, outros excluem os fins de semana, e ainda outros têm promoções especiais além do cardápio fixo.

Direto de Miami selecionou 10 restaurantes, dos mais caros, badalados e elegantes, e uma culinária variada, para você conhecer - ou voltar - sem peso na consciência.

Aproveite!

Em ordem alfabética:

1. Cantina La Veinte - http://www.cantinala20.com - Mexicano. + 1 (786) 623-6135. Icon Brickell. 495 Brickell Ave., Miami, Florida 33131.

2. Cipriani Downtown Miami - http://www.cipriani.com/restaurant/?loc=miami - Italiano. Luxuoso. Fica no mesmo complexo Icon Brickell do La Veinte. + 1 (786) 329-4090. 465 Brickell Ave, Miami, Florida 33131.

3. Estiatorio Milos by Costas Spiliadis - http://milos.ca/restaurants/miami - Grego, mediterrâneo, frutos do mar. + 1 (305) 604-6800. 730 1st Street, Miami, Florida 33139.

4. The Forge Restaurant & Wine Bar - http://theforge.com - Um dos mais tradicionais de Miami. + 1 (305) 538-8533. 432 Forty First Street Miami Beach, Florida 33140. Aberto somente para o jantar.

5. Il Mulino New York - South Beach - http://www.ilmulino.com/south-beach/ - Italiano. Mais opções no menu "spice" do que a maioria: 8 alternativas de prato principal, todos deliciosos. + 1 (305) 372-1221. 840 1st Street., Miami Beach, Florida 33139.

6. La Mar by Gaston Acurio - http://www.mandarinoriental.com/miami/fine-dining/la-mar-by-gaston-acurio/ - Peruano. Localizado no Mandarin Oriental, um dos mais luxuosos hotéis da cidade, 5-Estrelas. +1 (305) 913 8288. 500 Brickell Key Drive, Miami, Florida 33131.

7. Morton's The Steakhouse - http://www.mortons.com - Uma das mais tradicionais "steak houses" dos EUA. Três locais no condado de Miami-Dade nas regiões de Brickell, Coral Gables e North Miami, cada um com características distintas, mas mesma essência: serviço elegante, carne excelente. Checar o website para os endereços e horários de funcionamento de cada estabelecimento.

8. River Yacht Club - http://www.riveryachtclub.com -- Um dos mais badalados pontos gastronômicos de Miami atualmente. Vários ambientes, dentro e fora. Horário de funcionamento variado, bom checar antes de ir. Manobrista é US$ 20. + 1 (305) 200-5716. 401 SW 3rd Ave, Miami, Florida 33130.

9. Smith & Wollensky Restaurant - http://www.smithandwollensky.com/our-restaurants/miami-beach/ - Tradicional "steak house" dos EUA, com uma vista espetacular em South Beach. Aberto para o almoço, mas o menu "spice" só é oferecido no jantar. + 1 (305) 673-2800. 1 Washington Avenue, South Pointe Park, Miami Beach, Florida 33139.

10. Zuma - https://www.zumarestaurant.com/zuma-landing/miami/en/welcome - Japonês. Um dos mais badalados restaurantes da cidade. +1 (305) 577-0277. Localizado no Epic Hotel: 270 Biscayne Boulevard Way, Miami, Florida 33131.

DICA: Ainda está em tempo de aproveitar o "Miami Spa", mesmo conceito do Miami Spice, mas para tratamentos de beleza, massagens, etc., nos melhores e mais elegantes estabelecimentos da cidade. Miami Spa vai até o fim de agosto. A partir de US$109. Para todos os participantes, visite: http://miamispamonth.com.

Serviço:

Para todos os restaurantes participantes de Miami Spice, visite http://ilovemiamispice.com. Agosto e setembro. 240 estabelecimentos.

Miami Spa: http://miamispamonth.com. Até o fim de agosto.

Twitter @chrisdelboni