Michel Temer declara apoio a Geddel Vieira

Uma semana depois de a candidata do PT à presidência, Dilma

Rousseff, declarar apoio exclusivo à candidatura de Jaques Wagner (PT) à reeleição, abrindo mão do palanque duplo no Estado, o candidato a vice na chapa de Dilma, Michel Temer (PMDB), afirmou ontem, em Salvador, que apoia apenas a candidatura do ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), ao governo do Estado. "Aqui na Bahia, subo no palanque de Geddel."