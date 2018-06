Michelle tenta sambar com a ajuda da Tijuca Enquanto o marido discursava no Theatro Municipal, Michelle Obama se divertia com as filhas, Malia e Sasha, a mãe e a comadre no barracão da Unidos da Tijuca. Ao som da bateria da escola, a primeira-dama tentou sambar. Porém, Michelle fez apenas passos de charleston, como descreveu um dos 70 integrantes presentes da escola na apresentação de ontem.