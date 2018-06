Michelle vai a escola de samba A primeira-dama Michelle Obama visita amanhã a Unidos da Tijuca, na Cidade do Samba, zona portuária do Rio. A escola ficou em 2.º lugar no carnaval. O carnavalesco Paulo Barros organizou exibição para Michelle. Orientado a não dar declarações sobre o encontro, Barros passou várias horas, ontem, com sua equipe tentando recuperar alegorias e fantasias para uma exibição curta e de improviso, em homenagem a Michelle.