Micro-ônibus bate em trio elétrico e fere 14 Catorze pessoas ficaram feridas, seis em estado grave, em um acidente no sábado na BR-324 envolvendo uma carreta e um micro-ônibus, perto do município de Amélia Rodrigues (BA). O trio elétrico Twist havia saído da cidade de Feira de Santana. Após retornar para entrar em Amélia Rodrigues, o veículo parou para pedir informações, deixando parte da carroceria sobre a pista. O micro-ônibus bateu na traseira do trio. O motorista e um passageiro ficaram presos nas ferragens.