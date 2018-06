Microônibus joga picape dentro de casa na zona leste de SP Moradores da Rua Martim Soares Moreno, no Jardim Vera Cruz, região de São Mateus, zona leste da capital paulista, tomaram um grande susto quando dormiam, por volta da 1h30 desta madrugada de quinta-feira. Mas o susto maior foi mesmo das pessoas que estavam dentro da casa de nº 108. Desgovernado, um microônibus da Viação Cooper People bateu contra o muro da casa e invadiu a garagem, colidindo com uma caminhonete que estava neste local. No choque, a caminhonete foi parar na sala da residência. Além do estrago no imóvel, parte no gás natural que estava na caminhonete vazou, espalhando um forte cheiro. Dentro do microônibus, que já havia encerrado as operações, estavam, além do motorista, duas senhoras que pegavam carona até uma das ruas próximas à casa do condutor. As duas mulheres sofreram ferimentos sem gravidade e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Sapopemba. Segundo a polícia, o motorista do microônibus alegou que perdeu o controle do veículo, pois a direção travou. A perícia é quem vai dizer agora o que realmente causou o acidente.