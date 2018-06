Mídia dos EUA quase ignorou visita ao Brasil

As principais redes de TV mostraram a praia de Copacabana ao fundo para comentar as declarações de Obama sobre os ataques à Líbia. O site Politico.com ironizou os esforços da Casa Branca para atrair a atenção da mídia americana para as relações com o Brasil.

Todos estavam interessados apenas no que Obama falaria da Líbia. A mídia dos EUA criticou o presidente por ter viajado à América do Sul com o início dos bombardeios à Líbia e a crise criada pelo terremoto no Japão.