Mídia elogia texto do plano de direitos humanos As três principais associações representativas dos meios de comunicação do País elogiaram a decisão do governo de retirar do Programa Nacional de Direitos Humanos os dispositivos que previam punições a veículos acusados de violação de direitos humanos. Desde o anúncio da primeira versão do programa, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro, esses dispositivos vinham sendo apontados como ameaças à liberdade de expressão.