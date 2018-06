Mifu, sifu, nosfu etc. Lula deixou bem claro em seu já célebre discurso de 48 horas atrás, à margem do lançamento da nova lei do Audiovisual no Rio: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, não digo ao povo que sifu." O homem estava naqueles dias, coisa que tem acontecido com freqüência cada vez maior em seus encontros com Sergio Cabral. É pouco provável que, ao lado de um José Serra, por exemplo, o presidente buscasse metáfora para crise econômica numa "diarréia insuportável", mas, na companhia do governador do Rio, Lula fica livre, leve e, especialmente, solto. Que o diga a funkeira carioca Valeska Popozuda, a quem o presidente apresentou no "Dia do Sifu" o Programa de Aceleração do Crescimento num canteiro de obras do Complexo do Alemão. Por essas e por outras, imagina-se, Lula acordou ontem com um novo recorde de popularidade nas pesquisas. MODO DE DIZER "Eu não sabia que ?sifu? é corruptela!" Lula OS FORMIDÁVEIS Pedro Cardoso e Evandro Mesquita co-protagonizam em A Grande Família alguns dos melhores momentos de humor da TV brasileira na atualidade. Já se fala na Globo num programa só para eles. Loura gelada dá nisso Amigos do cantor Falcão, do Rappa, logo pensaram no pior quando souberam que ele foi hospitalizado na quarta-feira. Não deu outra: ele está com amidalite. Também, pudera! Refluxo imigratório Os EUA eliminaram 533 mil postos de serviço em novembro. Parece que já tem trabalhador americano em Chicago falando em tentar a vida em Governador Valadares. Tecla SAP Gilberto Gil foi indicado mais uma vez ao Grammy de World Music, que, em português, quer dizer Música Baiana. Basta! Rubinho Barrichello tanto insistiu que não sobrou à Honda alternativa senão desistir ela mesmo da Fórmula 1. Agenda positiva Precisa não acontecer nada de realmente grave para a queda da bolsa de valores virar manchete dos jornais. Das más notícias, como se diz, a menor! Agenda positiva 2 E a reabertura do mercado chinês para o frango brasileiro, hein?! Só se fala disso nos galinheiros do País! O povo é que ainda não se deu conta do significado na notícia. Agenda positiva 3 Como diria o outro, "o São Paulo só ?sifu? amanhã se rolar uma diarréia insuportável daquelas".