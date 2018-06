Miguel e Alice lideram ranking de nomes mais usados no País; veja lista

SÃO PAULO - Entre os meninos, Miguel. Para as meninas, Alice. Esses foram os nomes mais escolhidos por pais brasileiros no ano de 2016, segundo levantamento do site BabyCenter a partir de dados de 163 mil crianças que nasceram neste ano, cujos pais estão cadastrados na plataforma e no aplicativo.

Ainda segundo o site, 41,4% dos pais escolheram o nome do bebê assim que descobriram o sexo da criança. A decisão foi feita antes da gestação por 22,4% dos pais e 22,7% escolheram no início da gravidez.

Apenas 1,8% definiu quando o bebê nasceu. A pesquisa foi respondida por 3.249 pessoas.

O ranking brasileiro é feito pelo site desde 2009 e considera os dados cadastrados de forma voluntária pelos usuários. O levantamento considera as diferentes grafias para cada nome e nomes compostos.

VEJA LISTA COM OS 10 NOMES PARA MENINOS E MENINAS MAIS ESCOLHIDOS EM 2016:

MENINOS:

1. Miguel

2. Arthur

3. Davi

4. Bernardo

5. Heitor

6. Gabriel

7. Pedro

8. Lorenzo

9. Lucas

10. Matheus

MENINAS:

1. Alice

2. Sophia

3. Laura

4. Valentina

5. Helena

6. Isabella

7. Manuela

8. Júlia

9. Luiza

10. Lívia