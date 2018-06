Mil ficam sem aula após chuva em Nova Odessa, no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Cerca de mil alunos de Nova Odessa, a cerca de 120 km de São Paulo, ficaram sem aula hoje por causa do destelhamento de escolas após as fortes chuvas e ventos que atingiram a região na noite de sábado. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as aulas foram suspensas em três das 20 unidades da rede municipal de ensino.

A medida foi tomada para que os trabalhos de limpeza e conserto dos telhados pudessem ser feitos o mais rapidamente possível e para evitar eventuais riscos aos alunos. Para auxiliar a prefeitura na limpeza, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden) deslocou um caminhão, uma máquina pesada e uma equipe formada por 10 colaboradores para a limpeza das três unidades.

Paralelamente, as equipes municipais atuam na remoção de árvores e galhos caídos nas ruas e avenidas da cidade, inclusive no interior do Cemitério Municipal, onde ao menos 30 árvores tombaram pela força dos ventos. A limpeza visa permitir que o local esteja apto a receber os milhares de visitantes aguardados para quarta-feira, 2, Dia de Finados. Os fortes ventos também causaram a queda de postes e a consequente interrupção do fornecimento de energia para o sistema de distribuição de água tratada da cidade.