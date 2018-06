Mil protestam por prisão de suspeito de integrar milícia no Rio

Cerca de 1.200 pessoas realizaram uma manifestação na Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta segunda-feira, 31, na pista sentido Rio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo protestava contra a prisão do suposto policial militar Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, suspeito de integrar uma milícia na região.

O PM foi preso na última quinta-feira, 27, durante uma operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). Por volta das 10h25, os manifestantes ocuparam as faixas da rodovia que ficou totalmente interditada, perto do km 183, por cinco minutos. A manifestação teve fim às 12h20 e todas as faixas foram liberadas. Mesmo com o término do protesto, o trânsito no sentido São Paulo ficou com 1,5 km de congestionamento.