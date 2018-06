Milhares seguem o Cordão da Bola Preta

Milhares de foliões do Cordão da Bola Preta, considerado o mais antigo bloco carnavalesco da cidade, desfilaram ontem pela Avenida Rio Branco, principal via do centro do Rio. Uma multidão que chegou a ser estimada em cerca de 500 mil pessoas pelos organizadores lotou e se espremeu pela avenida e ruas próximas. O desfile, que comemorou os 90 anos do bloco, foi marcado por antigas marchinhas de carnaval e canções mais recentes. Dois carros de som puxaram a multidão pela Rio Branco. O bloco começou a se concentrar por volta das 9 horas na Cinelândia e ainda ao meio-dia percorria a Avenida Rio Branco. Uma das marchinhas mais cantadas foi o hino do Bola Preta: "Quem não chora não mama/ segura, meu bem/ a chupeta/ lugar quente é na cama/ ou então, no Bola Preta". Um esquema especial de trânsito foi montado com o bloqueio de ruas para permitir a passagem do bloco. Ambulantes vendiam latas de cerveja, adereços, perucas e lanches para os foliões. Com cordas, sem repressão da Guarda Municipal nem da Polícia Militar e até com cobertura de "seguranças", os camelôs até "privatizaram" parte das calçadas na Avenida Almirante Barroso, para instalar sua barracas. NOVA SEDE Sem sede desde o fim de janeiro, depois de ter sido despejado por conta de uma dívida de R$ 1,5 milhão em taxas de condomínio e IPTU atrasados, o Bola Preta ganhou do governo estadual um novo lugar para se basear na véspera do carnaval, na Lapa. O bairro é considerado o berço da boêmia carioca.