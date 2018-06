Milhas: programa Amigo, da Avianca, tem mais de 2 milhões de participantes

Avianca - Programa Amigo (pontos) - Mais de 2 milhões de participantes

Cadastro - Os interessados podem aderir ao programa através dos formulários de inscrição, disponíveis a bordo e nos aeroportos ou por meio de cadastro no site (www.programaamigo.com.br ). A Avianca possibilita a Conta Família do Programa amigo, na qual se pode inscrever até mais quatro parentes de primeiro grau (cônjuge ou filhos). Veja como.

Empresas parceiras - Locadora de automóveis Hertz, os bancos HSBC e Pan e o estacionamento Voepark. Confira os benefícios.

Bancos e cartões - Alguns cartões de crédito oferecem, como benefício, a conversão de seus pontos de planos de relacionamento por pontos no Programa Amigo. Confira quais são os parceiros do programa.

Quanto você acumula por trecho - O acúmulo de pontos depende da tarifa da passagem. Por exemplo, se for PROMO, o passageiro acumula 200 pontos e na tarifa POP, 500 pontos. Já nas tarifas PLUS e OPEN+, o passageiro acumula 1.000 e 1.500 pontos, respectivamente. A pontuação também depende dos cartões do Programa Amigo.

Como resgatar - Qualquer trecho doméstico com a Avianca dentro do Brasil pode ser resgatado utilizando 10 mil pontos. Veja o passo a passo do resgate.

Validade dos pontos - A pontuação tem validade de 2 anos.

Alteração de data, itinerário ou horário da viagem - Para qualquer alteração no bilhete resgatado com pontos do Programa Amigo, deve-se procurar uma loja Avianca no Brasil, não sendo possível alterações pela internet. Para os casos de reembolso de pontos, a solicitação também poderá ser feita pela internet, através da sua conta Amigo. Poderão ser cobradas taxas administrativas.

Limite de assentos para passageiros de programas de fidelidade - Segundo a companhia, a Avianca oferece o mínimo de um assento por voo operado, para utilização através de troca de pontos do Programa Amigo. Caso não exista procura em até 72 horas antes da data de embarque, então a empresa poderá disponibilizá-lo para venda.

Telefone - 0800-286-6543

Dúvidas frequentes

Regulamento