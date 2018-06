Milhas: programa Smiles, da Gol, tem 9,2 milhões de participantes

Gol - Programa Smiles (milhas) - 9,2 milhões de participantes

Cadastro - O cadastro é online e gratuito no (www.smiles.com.br). Qualquer pessoa pode se inscrever, basta preencher com os dados pessoais e informar um endereço de e-mail. Ao final do registro, o participante receberá o seu número de usuário do programa. Para acumular milhas, esse número deverá ser apresentado toda vez que reservar um voo ou fizer o check-in. O saldo de pontos também pode ser consultado online.

Empresas parceiras - Atualmente, Smiles conta com a parceria das seguintes companhias aéreas: Gol, Iberia, Delta Air Lines, Air France, KLM e Qatar Airways. Também há parceiros comerciais, como Drogaria São Paulo e Pacheco, Jac Motors, Postos de Combustível BR, Polishop, Flores Online, Camisaria Colombo, Marriot Hotels & Resorts, entre outros. Veja a lista.

Bancos e cartões - Alguns cartões de crédito oferecem, como benefício, a conversão de seus pontos de planos de relacionamento por milhas no programa Smiles. O número de pontos convertidos e como eles são resgatados depende do banco e da categoria do seu cartão. Confira quais são os parceiros do Programa Smiles.

Quanto você acumula por trecho - A partir de 13 de outubro de 2013, a Gol muda as regras do acúmulo de milhas. Para os voos domésticos, o cálculo será feito pelo valor da passagem e não mais pela distância do voo. Na tarifa flexível, o passageiro acumulará 3 milhas a cada um real do preço da passagem. Já na tarifa programada cada um real gasto na passagem acumula 2 milhas. Nos voos internacionais a base para acúmulo de milhas continua sendo a distância entre origem e destino final. Agora, o passageiro recebe, no mínimo, 5 mil milhas em voos para os Estados Unidos, 3 mil milhas para América Central e Caribe e mil milhas para América do Sul. Mais informações.

Como resgatar - Você pode escolher se quer resgatar suas milhas para viajar pela América do Sul, Estados Unidos e Caribe com a Gol ou se prefere conhecer outros continentes a bordo da Delta Air Lines, Air France, Iberia, KLM e Qatar Airways. Na Gol, são necessárias 10 mil milhas para viajar dentro da América do Sul e 15 mil milhas para viajar entre a América do Sul e a América Central. Confira as possibilidades de resgate.Na Gol, é possível combinar milhas e dinheiro e viajar mesmo sem ter o total necessário para sua passagem. Veja como.

Validade dos pontos - A milha padrão de Smiles terá validade de 3 anos a contar da data e hora do crédito da milha na Conta Smiles e o débito das milhas se realizará da data de expiração mais recente para a mais antiga. As milhas poderão ter validade inferior a 36 meses em casos específicos, tais como promoções, produtos diferenciados das parceiras, bonificações - sempre a ser definido de acordo com as normas do produto ou serviço do parceiro, que, segundo a companhia são divulgadas no site (www.smiles.com.br) e via e-mail.

Alteração de data, itinerário ou horário da viagem - Na Gol, quando o bilhete aéreo é emitido com milhas, e é necessário alterar a data, itinerário ou horário, o cliente deve cancelar a primeira emissão e fazer uma nova compra. As milhas, se não estiverem expiradas, voltam para a conta do cliente e ele consegue emitir em outra data/horário e itinerário de sua escolha. Há uma taxa de cancelamento que varia de acordo com o bilhete emitido, que vai de R$ 80 a R$ 100 por trecho.

Limite de assentos para passageiros de programas de fidelidade - Para bilhetes-prêmio emitidos, se houver assentos disponíveis para um voo, é possível adquirí-lo com milhas. Isso pode ser feito de quatro formas: o bilhete Smiles, o Smiles& Money, Milhas Reduzidas e Smiles Any Day. A disponibilidade pode variar para cada um deles, mas, segundo a companhia, enquanto houver assentos disponíveis em um vôo da Gol será possível adquirir um bilhete com milhas.

Telefones - 0300-115-7001 (Smiles e Prata) e 0300-115-7007 (Diamante e Ouro)

Dúvidas frequentes

Regulamento