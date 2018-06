Milhas: programa TAM Fidelidade, da TAM, tem 10 milhões de participantes

TAM - TAM Fidelidade (pontos)- 10 milhões de participantes

Cadastro - O cadastro é online e gratuito (www.tam.com.br). Ao final do registro, o participante receberá o seu número de usuário do programa. Para acumular pontos, esse número deverá ser apresentado toda vez que reservar um voo ou fizer o check-in. O saldo de pontos também pode ser consultado online.

Empresas parceiras - Até o dia 30 de março de 2014, as aéreras parceiras da TAM são as companhias membro da Star Alliance que permitem o acúmulo e resgate de pontos. A TAM divulgou em outubro de 2013 que fará parte da aliança Oneworld a partir de 31 de março de 2014. Nesta aliança, estão companhias como American Airlines, British Airways, Iberia, entre outras. De acordo com a TAM, após a transição, os participantes do programa TAM Fidelidade manterão os pontos acumulados e suas respectivas categorias, respeitando-se as condições aplicáveis ao programa. Além de passagens aéreas da TAM e de outras companhias, com os pontos acumulados é possível resgatar outros produtos e serviços na Multiplus, rede de fidelização composta por mais de 440 parceiros.

Bancos e cartões - Alguns cartões de crédito oferecem, como benefício, a conversão de seus pontos de planos de relacionamento por pontos Multiplus. O número de pontos convertidos e como eles são resgatados depende do banco e da categoria do seu cartão. Confira quais são os parceiros do programa Multiplus da TAM.

Quanto você acumula por trecho - Depende da região do destino, da tarifa escolhida e do tipo de Cartão Fidelidade. Em um voo com tarifa básica ("Flex"), por exemplo, o programa TAM Fidelidade contempla com 1.000 pontos Multiplus os clientes que voam de classe econômica pelo Brasil e 1.250 pela América do Sul. Também nessa tarifa, quem viaja para América do Norte e Europa acumula 6.250 e 7.500, respectivamente. Confira outras tarifas.

Como resgatar - A pontuação varia de acordo com a antecedência da viagem, o período, o destino, a rota, o tipo, o horário do voo e a disponibilidade de assentos, entre outras variáveis. É mais barato resgatar passagens para voos nacionais e para a América do Sul. Confira a pontuação por trecho de cada tipo de perfil de resgate.

Validade dos pontos - No Programa TAM Fidelidade a pontuação tem validade de dois anos da data do voo.

Alteração de data, itinerário ou horário da viagem - A remarcação de data, horário de voo e/ou itinerário pode ser feita nas lojas ou pelo call center da companhia. É cobrada uma taxa referente ao perfil de resgate do bilhete original mais a diferença em pontos, se for necessário.

Limite de assentos para passageiros de programas de fidelidade - Segundo a companhia, é possível resgatar até mesmo o último assento livre de cada voo, basta verificar a pontuação necessária para cada destino. Já para voos operados por empresas parceiras, os resgates estão sujeitos à disponibilidade, conforme a política de cada companhia aérea.

Telefone - 4002-5700 (capitais) / 0300-570-5700

Dúvidas frequentes

Regulamento