Milhas: programa Tudo Azul, da Azul, tem 2,5 milhões de participantes

Azul - Programa Tudo Azul (pontos) - 2,5 milhões de participantes

Cadastro - Através do site ou ligue na central de atendimento do TudoAzul: 4003-1141. É possível Você também se cadastrar através das fichas oferecidas no aeroporto, mas, nesse caso, o cadastro será ativado em 30 dias.

Empresas parceiras - Entre os principais, estão o Banco Itaú, Banco HSBC, Wal-mart, Centauro e SkyBOX. Veja a lista.

Bancos e cartões - Alguns cartões de crédito oferecem, como benefício, a conversão de seus pontos de planos de relacionamento por pontos no Programa Tudo Azul. Os bancos parceiros são o HSBC e o Itaú.

Quanto você acumula por trecho - A cada um real gasto na compra de uma passagem, o cliente ganha de um a quatro pontos dependendo da tarifa (Promo e Flex) e do tipo de cartão que tem. Por exemplo, no cartão Tudo Azul (o mais básico), para cada real gasto na tarifa Promo, o passageiro acumula um ponto. Já na Tarifa Flex, acumula dois.

Como resgatar - A partir de 5 mil pontos você já pode resgatar uma passagem TudoAzul, mas a pontuação está sujeita a alteração, pois pode variar em função do trecho escolhido, número de conexões, voos disponíveis, períodos de baixa e alta estação e canais de vendas. Os trechos disponíveis devem ser consultados no site, selecionando a opção "utilizar meus pontos Tudo Azul".

Validade dos pontos - A pontuação vale dois anos.

Alteração de data, itinerário ou horário da viagem - As mudanças estão sujeitas às mesmas regras de uma passagem normal. O cliente não perde os pontos, que retornam à conta, desde que seja solicitado o cancelamento e a reversão dos mesmos através da Central de Atendimento TudoAzul, que cobrará uma taxa de R$110. Para os casos de não comparecimento (no-show), a taxa é de R$ 150.

Limite de assentos para passageiros de programas de fidelidade - Segundo a companhia, não há limite de assentos. Todos os voos e assentos têm disponibilidade para troca em pontos.

Telefone - 4003-1141

Dúvidas frequentes

Regulamento