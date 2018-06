Milicianos denunciados por torturar jornalistas O Ministério Público denunciou ontem dois acusados de terem torturado repórteres do jornal O Dia, em maio, na Favela do Batan. Odinei Fernando da Silva, o Dinei ou Zero Um, e Davi Liberato de Araújo, o Zero Dois, foram denunciados por formação de quadrilha armada, tortura e roubo. Se condenados, a pena pode chegar a 20 anos de prisão. Foram pedidas as prisões preventivas dos acusados, que seriam os líderes da milícia que atua no Batan.