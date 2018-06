Militante iraniana pede encontro com presidente A militante iraniana Mina Ahadi, que coordenou a campanha em defesa de sua compatriota Sakineh Ashtiani, disse ontem, em São Paulo, ter achado "muito bom" a presidente Dilma Rousseff chamar de "barbárie" o ritual de apedrejamento em seu país. "Se pudesse, gostaria de encontrar a presidente na minha ida a Brasília", afirmou durante o 2º Fórum Democracia e Liberdade. Mina tem na agenda um encontro com a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário.