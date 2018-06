Militar é autuado por embriaguez após atropelar duas pessoas no Rio

SÃO PAULO - O militar da Marinha Rocco Antônio Sivolella foi autuado em flagrante por embriaguez, na madrugada desta sexta-feira, 14, na região de Icaraí, no Rio, após atropelar duas pessoas.

Ele dirigia seu veículo Fiat Siena, quando colidiu com uma van que vendia cachorro-quente estacionada, na Avenida Quintino Bocaiuva, no bairro de São Francisco, por volta da 1h30. Duas mulheres foram atropeladas, sendo que uma delas era a dona da barraca.

Policiais militares levaram Sivolella até uma blitz da Lei Seca e, após teste do bafômetro, foi verificado o uso de álcool. Ele pagou fiança no valor de R$ 1.090. Ele aguardará em liberdade decisão da Justiça. Ele também responderá duas vezes por lesão corporal culposa no trânsito pelo atropelamento de duas pessoas.