Militar e ex-policial são presos por suspeita de ajudar Abadía Um sub-oficial da Aeronáutica e um policial federal aposentado foram presos nesta sexta-feira pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR), suspeitos de fornecer passaportes e vistos falsos ao traficante colombiano Juan Carlos Ramírez-Abadía, preso na semana passada em São Paulo. Angelo Cassol, que estava cedido pela Aeronáutica à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), seria o líder do esquema que facilitava a entrada e saída de Ramírez-Abadia no Brasil, informou a Justiça Federal de São Paulo. O policial aposentado não teve seu nome revelado pela PF, que confirmou a prisão. As prisões temporárias foram realizadas por policias federais de São Paulo em Foz do Iguaçu, após serem decretadas pela 6a Vara Federal Criminal de São Paulo. Os dois são suspeitos em uma investigação da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF paulista. Segundo a investigação, Cassol também revalidava vistos de entrada e saída de Ramírez-Abadía no país. O traficante colombiano, 44 anos, foi transferido para Campo Grande (MS) no último fim de semana, após ter sido preso em um condomínio de luxo em Aldeia da Serra, Barueri, na Grande São Paulo, durante uma operação contra uma quadrilha internacional de narcotráfico e lavagem de dinheiro. Ele teve sua prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal "para fins da extradição formulada pelo governo dos Estados Unidos". A prisão é o primeiro passo para que o colombiano possa ser extraditado.