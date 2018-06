Militar morre em explosão de bomba na Vila Militar do Rio

São Paulo, 21 - Dez alunos militares ficaram feridos e um morreu na noite da última quarta-feira, 20, após a explosão de um artefato, na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio. De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o acidente aconteceu por volta das 21h e um inquérito policial vai investigar a ocorrência.

Os alunos estavam em uma aula de instruções previstas em Quadro de Trabalho Semanal, no Campo de Instrução de Camboatá, quando aconteceu a explosão, segundo o CML.

O aluno militar Vinícius Figueira Benedito Eugenio, de 21 anos, morreu no local.

Os outros dez alunos feridos foram socorridos em hospitais militares, onde, de acordo com a Comunicação Social do CML, continuavam em observação nesta quinta-feira, 21. O CML não soube informar a gravidade dos ferimentos das vítimas.