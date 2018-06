Militar reformado morre em assalto no ABC e bandido é preso O tenente reformado da Aeronáutica, Roberto Kimura, de 53 anos, foi morto, por volta da 1h deste domingo, numa tentativa de assalto em Diadema, na grande São Paulo. A vítima estava em seu Corsa Sedan, ano 2002, na Rua Professor Evandro Caiaffa Esquivel, na altura do nº 100, na Chácara Húngara, região central, bairro de classe média alta da cidade. Segundo um vigilante noturno, que presenciou o crime e acionou a Polícia Militar, o bandido, Marivaldo Silva de Oliveira, de 19 anos, aproximou-se do carro da vítima e ordenou que Roberto saísse do Corsa. O tenente, que conversava ao celular demonstrando que havia parado o veículo para localizar alguma casa, tentou acelerar o carro para fugir, mas foi baleado no braço esquerdo. A bala atingiu o coração do tenente, que morreu no local. Sem levar o carro, que teve o vidro estilhaçado, Marivaldo fugiu a pé, mas acabou detido por policiais militares do 24º Batalhão na Rua Ida Chesi Micheloni, na altura do nº 322, no Jardim Santa Cândida, bairro vizinho, quase na divisa com a capital. Mesmo negando o crime, o assassino foi levado para o 3º Distrito Policial de Diadema e reconhecido pelo vigilante que testemunhou o crime. Marivaldo, que já possuía passagem pela polícia por roubo, será indiciado por tentativa de roubo seguida de morte.