Militares cercam Museu Nacional para evitar possíveis roubos

RIO - Para evitar possíveis saques aos escombros do Museu Nacional/UFRJ, militares estão cercando o prédio atingido por um grave incêndio desde a manhã desta terça-feira, 4. O espaço abrigava mais de 20 milhões de itens relativos a áreas como arqueologia, zoologia, etnologia e geologia, incluindo coleções da antiguidade, trazidas ao Brasil no século 19.

Autoridades acreditam que parte do acervo possa ainda estar sob as cinzas e temem roubos. Segundo o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), estão na área do museu equipes do Batalhão de Guardas do Exército, que tem seu quartel situado em São Cristóvão.

As equipes atuam em coordenação com a Polícia Militar para cobrir todo o local do incêndio. Na segunda-feira, 3, foi resgatado o meteorito Bendegó, que idade estimada de 4,56 bilhões de anos e foi encontrado em 1784, na Bahia.