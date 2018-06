Militares detêm onze pessoas desde sábado no Complexo da Maré

RIO - A Força de Pacificação das Forças Armadas deteve 11 pessoas (sendo três menores) desde sábado, 5, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, quando os militares do Exército e da Marinha substituíram a Polícia Militar no patrulhamento de 15 favelas da região.

De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 7, também foram apreendidos dez equipamentos de triturar cocaína, pequena quantidade de maconha, cocaína e crack, 242 munições de pistola calibre 45, dois veículos roubados, três radiotransmissores, uma arma branca com inscrição de uma facção criminosa e R$ 970 em espécie.

Patrulha. Nesta segunda-feira, 7, primeiro dia útil após a substituição da Polícia Militar pelas Forças Armadas no patrulhamento do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, militares fazem revistas em veículos e motociclistas que circulam pelas comunidades. Há barreiras montadas pelos militares em vários pontos.