Militares do Exército são detidos no Rio Cinco militares do Exército foram detidos anteontem pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040, região de Três Rios (RJ), acusados de atirar contra placas de trânsito e fazer manobras arriscadas. Ao abordarem o Corolla onde estavam, policiais descobriram que o autor dos disparos havia sido o próprio motorista - Roberto de Carvalho Rodrigues Júnior, de 26 anos -, que ainda se encontrava sob efeito de álcool. Ele foi preso em flagrante. Com os militares, foram apreendidos 41 cartuchos de munição, três pistolas calibre .380 e três cápsulas deflagradas.