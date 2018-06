Militares fazem operações contra tráfico e roubos de cargas no Rio

RIO - As Polícia Militar, Civil e Rodoviária Federal e as Forças Armadas deflagraram, na manhã desta quarta-feira, 9, três operações simultâneas em diferentes regiões do Estado do Rio, para coibir o tráfico de drogas e o roubo de cargas.

Equipes estão em rodovias nas divisas com São Paulo e Minas Gerais, junto com a PRF. Na Avenida Brasil, há pontos de bloqueio e controle de acesso às estradas. Trechos da BR-116, BR 101, RJ-101 e RJ-104 contam com oficiais na ação.

Na zona norte da capital, para o cumprimento de mandados de prisão, parte ligados a roubos de carga, são realizadas ações de cerco e remoção de barricadas nas comunidades de Furquim Mendes, Dique e FICAP, entre a Pavuna e Vigário Geral.

Participam das operações 1.550 militares das Forças Armadas, 140 policiais rodoviários federais e 150 policiais civis, com utilização de blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia para a remoção de barreiras físicas instaladas por bandidos.

As ações fazem parte do escopo da intervenção federal na segurança pública do Estado, estabelecida em fevereiro pelo governo federal com o objetivo de controlar a violência no Estado. Desde então, verificou-se, no entanto, aumento de alguns índices de criminalidade, como o de homicídios e o de roubos de veículos.