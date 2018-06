Militares filmados usando cocaína são expulsos do Exército O Comando de Aviação do Exército (Cavex), com sede em Taubaté, no Vale do Paraíba, expulsou quatro militares que foram flagrados, no final de junho, cheirando cocaína na rua, durante as comemorações da vitória de um dos jogos da Seleção Brasileira. O flagrante ocorreu depois que moradores da Rua Ubatuba denunciaram o crime à emissora regional TV Band Vale, que exibiu as imagens. Na reportagem, em 28 de junho, os militares usam cocaína na janela de uma casa e sobre o capô de um carro, utilizando a própria carteira de identificação militar para separar a droga. Depois que o fato foi exibido, o comando do Cavex solicitou cópia da fita e instaurou processo administrativo e disciplinar para apurar os fatos. Em 40 dias de investigação constatou que tratava-se de recrutas que haviam entrado para o Exército em 1º de junho, por meio da Incorporação Especial. Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, 8, o Cavex informa que os militares tiveram direito à defesa e que por dois anos não terão direito ao Certificado de Reservista e que estão desligados do Exército Brasileiro. Os quatro também estão sendo investigados pela Polícia Civil.