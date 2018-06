Minas contabiliza duas mortes por afogamento nesse feriado

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já contabiliza duas vítimas de afogamento neste feriado de Páscoa. O corpo do primeiro, um jovem de 24 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira, 10, no Rio Macaúbas. Ele teria pulado de uma pedra na Cachoeira dos Pássaros e não retornou à superfície, segundo informam os bombeiros.

A outra vítima foi encontrada nesse sábado, 11, na Lagoa Várzea das Flores, em Betim, e embora não identificado, trata-se de um jovem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a negligência das pessoas que nadam em locais públicos causaram no feriado da Semana Santa do ano passado um total de 7 mortes por afogamento e ao longo do ano foram 150.