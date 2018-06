Minas Gerais confirma primeiro caso de dengue tipo 4

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) confirmou o primeiro caso de dengue pelo vírus tipo 4 no Estado. Trata-se de uma moradora de Frutal, no Triângulo Mineiro, município próximo à divisa com o estado de São Paulo.

A paciente, de 62 anos, foi infectada em maio. Investigações mostram que não ocorreram deslocamentos que demonstrassem que a infecção tenha se dado fora dos limites do município. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5, mas a paciente já está recuperada. No total, foram notificados 54.588 casos de dengue em Minas Gerais.

De acordo com autoridades do setor, o vírus tipo 4 não é mais perigoso que os sorotipos 1, 2 e 3. Ele apresenta os mesmos sintomas que os demais, como dores de cabeça e no corpo, febre, diarreia e vômito. O tratamento também é igual. O mais preocupante em relação ao tipo 4 é que ele não circulava há vários anos no país, e a população não tem imunidade contra ele.