Minas Gerais tem 44 cidades em estado de emergência

As fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais neste mês já fizeram com que 44 cidades decretassem estado de emergência. Segundo a defesa civil estadual , ao todo, 17 pessoas já morreram, uma pessoa está desaparecida, 56 estão feridas, 9.229 estão desalojadas, 1.101 estão desabrigadas e 156 casas foram totalmente destruídas.

As áreas mais atingidas foram a Região Metropolitana, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Norte, centro, Sul de Minas, Zona da Mata e parte sul do Rio Doce.

Na tarde desta sexta-feira, 15, a queda de uma grande árvore matou três pessoas que se protegiam do temporal que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, entre elas uma jovem de 22 anos e seu filho, de 3 anos, estavam debaixo da guarita da unidade de emergência do Hospital Julia Kubitschek, no bairro Milionários.

Por volta de 13h30, com a chuva intensa, acompanhada de ventos fortes, um eucalipto de cerca de 20 metros tombou e destruiu a guarita, que ficava ao lado.