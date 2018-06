Minas já tem 140 cidades em estado de emergência pela chuva

O município de Simonésia, em Minas, é a 140º cidade do Estado que decretou situação de emergência em consequência das chuvas que atingem a região desde setembro do ano passado. As chuvas já atingiram 194 municípios, afetando 883.701 moradores, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Os desabrigados chegam a 9.963 e os desalojados somam 101.703. O total de vítimas fatais é de 28 pessoas. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Nesta quinta, a previsão é de temporal no sul de Minas e no triângulo mineiro. No nordeste de Minas, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. No interior de Minas o sol aparece, mas há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia.