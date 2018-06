Minas tem a menor taxa de homicídios do Brasil, mostra estudo

SÃO PAULO - O Estado de Minas Gerais teve a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil em 2009, segundo dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 7,1 mortes, um recuo de 33,2% em comparação com 2008, quando houve 10,7 assassinatos a cada 100 mil pessoas.

Pernambuco também registrou queda significativa no índice de homicídios. Segundo o documento, o recuo foi de 12,3% em 2009 ante 2008. Mas não há muito o que se comemorar, pois o Estado é um dos três mais violentos do Brasil. Com 42,6 mortes para cada 100 mil habitantes, ele só perde para o Espírito Santo (57,9/100 mil) e Alagoas (63,3/100 mil) no índice de mortes.

Estes números impulsionam a média nacional, de cerca de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes. Maranhão, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os outros Estados que tiveram redução no número de assassinatos.

Em São Paulo, que recebeu a maior verba na segurança pública do País e tem mais que o dobro de habitantes, o número de assassinatos subiu 2,2%: foi de 10,8 mortes por 100 mil pessoas, em 2008, para 11,0 em 2009 - uma diferença de quase 3 homicídios a mais do que em Minas. No Rio, o indicador ficou em 33,2, leve oscilação de 0,7% em comparação a 2008.

O relatório aponta um dado semelhante nos Estados: as mortes causadas por armas de fogo se concentram entre jovens de 15 a 29 anos e o número de homicídios são maiores nessa faixa etária do que no restante da população.

"O que mais chama atenção é uma inflexão na tendência de queda dos homicídios cometidos por arma de fogo que vinha se desenhando desde 2000: enquanto a taxa média da população (todas as faixas etárias) manteve-se praticamente estável, verifica-se crescimento nas duas faixas etárias citadas", explica.

Investimento. De acordo com o levantamento do anuário, o Acre foi o Estado que teve o maior gasto com segurança pública por habitante do Brasil: foram gastos R$ 402,77 per capita. Amapá, Rondônia e Mato Grosso vêm em seguida, com R$ 399, R$ 376 e R$ 285, respectivamente.

Com o menor índice de mortes, Minas gastou R$ 280,51 em segurança por habitante em 2009, um aumento de 12,28% ante o investimento de 2008. O valor está um pouco acima da média nacional de gastos na área, que foi de R$ 238,29 no ano passado.

São Paulo destinou R$ 244,47 por habitante, alta de 11,93% em comparação a 2008, enquanto no Rio a despesa ficou em R$ 231,78, queda de 25,22%. A média de investimento repassado e investido pelo governo federal no ano passado foi de R$ 38,05 por pessoa.