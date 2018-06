Minc diz que governo do Rio tem como realocar moradores de áreas de risco

RIO - O secretário estadual Carlos Minc, chefe da pasta do Meio Ambiente do Rio, afirmou, nesta terça-feira, 7, que um levantamento feito pela secretaria aponta que o estado possui áreas para a construção de cerca de 75 mil habitações. O número seria, segundo Minc, suficiente para abrigar moradores realocados de áreas de risco, como encostas e margem de rios.

A afirmação foi feita durante palestra na abertura da Semana do Meio Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O estudo aponta que há 39 terrenos no estado, sendo 14 nas zonas norte e oeste da capital, quatro em Itaboraí e em Itaguaí, na região metropolitana e 20 em municípios da região serrana. O estudo também constatou que as áreas possuem capacidade de abrigo para aproximadamente 350 mil pessoas.

O secretário estadual de Habitação, Leonardo Picciani, disse que analisará os próximos passos a serem tomados após o recebimento do estudo completo. "Com relação ao estudo, feito pelo Inea [Instituto Estadual do Ambiente], eu recebi o anúncio feito pelo secretário do Ambiente, pela imprensa. Ele informou que futuramente encaminhará à área de infraestrutura do estado para as secretarias de Habitação e Obras para que se possa fazer uma avaliação técnica".

Picciani também informou que o défcit atual do estado do Rio é de 450 mil moradias. E que atualmente os moradores de áreas de risco são realocados em habitações construídas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.