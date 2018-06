Mineiro come 38 ovos em 15 minutos e ganha R$ 700

PRESIDENTE PRUDENTE - O mineiro José Roberto Ferreira, de Divinópolis, comeu 38 ovos em apenas 15 minutos e ganhou R$ 700. Ele venceu o concurso Maior Comedor de Ovos da 53ª Festa do Ovo, realizada em Bastos (SP) no fim de semana. O segundo colocado comeu 27 ovos e recebeu R$ 300. Já o terceiro lugar é de um homem que engoliu 26 ovos e embolsou R$ 200. Ferreira superou o campeão do ano passado, que ingeriu 36 ovos. O concurso teve 12 participantes. "Já é tradicional o concurso", resume Francisco Oura, de 53 anos, coordenador da comissão organizadora do evento.

A festa movimentou um bom dinheiro. "O faturamento é estimado em R$ 40 milhões", avalia o coordenador. Cerca de cem mil pessoas compareceram nos três dias, segundo Oura. Considerada a Capital do Ovo, Bastos tem 120 granjas de propriedade de 65 avicultores. Os números são impressionantes. Há cerca de 22 milhões de aves, entre galinhas, frangas e pintinhos. As galinhas botam 16 milhões de ovos por dia, segundo o Sindicato Rural, que tem 120 associados.

A cidade representa 50% da produção de ovos do Estado de São Paulo e 22% da produção brasileira. O consumo de ovos per capita vem crerscendo. Hoje, o brasileiro consome uma média de 135 ovos por ano. O maior consumidor é o Japão, com 300 ovos por pessoa. Nos Estados Unidos, o consumo per capital é de 280 e na Europa, 260. "Esperamos dentro de 15 anos chegar ao número europeu", prevê Yasuhiko Yamanaka, diretor executivo do sindicato.