Mineiro ganhador da Mega-Sena retira prêmio em Lavras

O mineiro ganhador dos R$ 24,8 milhões da Mega-Sena resgatou seu prêmio nesta segunda-feira, 8. Segundo a Caixa Econômica Federal, o sortudo fez três apostas numa lotérica da cidade de Lavras e ganhava um salário mínimo no seu emprego. Com os rendimentos do prêmio, ele poderia usar mais de um salário a cada duas horas. Veja também: Os números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias Emocionado, o novo milionário disse ao gerente da agência que ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro. "Sempre que dá, eu jogo. Às vezes, fico um tempo sem jogar, mas sempre tento a sorte". O prêmio, se aplicado na poupança, pode render cerca de R$ 160 mil por mês, 385 vezes mais que o acertador ganhava por mês. O sorteio de sábado foi realizado em Taboão da Serra, no extremo sul de São Paulo. Os números sorteados foram 03, 07, 25, 31, 40 e 58. A quina teve 174 acertadores e cada um vai receber R$ 12.267,86. Já a quadra vai pagar R$ 213,14 para cada um dos 10.015 ganhadores. O próximo sorteio da loteria será nesta quarta-feira, em Amambaí (MS), a partir das 20 horas (horário de Brasília). O prêmio previsto é de R$ 1,5 milhão.