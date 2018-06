Mineiro vai resgatar prêmio da Mega-Sena com bilhete na meia

Um dos ganhadores do concurso 990 da Mega-Sena foi nesta terça-feira, 5, retirar o prêmio de R$ 26,5 milhões numa agência da Caixa Econômica Federal (CEF), em Belo Horizonte, com o bilhete sorteado escondido na meia. O sortudo, que é casado e tem filhos, só foi resgatar seu prêmio após dez dias do sorteio. Ele também manteve segredo para a família. Segundo a CEF, o ganhador ficou uma semana sem contar pra ninguém que havia ganhado a bolada e continuou trabalhando. Somente há dois dias ele falou para a sua mulher que tinha ficado milionário, com a aposta simples da loteria. Ele ainda afirmou que esperou alguns dias para receber o prêmio porque estava muito eufórico. O mineiro disse ao gerente da agência onde foi resgatar o prêmio que só pensa "em ajudar minha família". Ele vai aplicar o valor na poupança, que deve render, a cada 30 dias, cerca de R$ 165 mil. A outra parte do prêmio foi sorteada para um bilhete de Rondônia. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no caminhão da sorte nesta quarta-feira, 6, em Tremembé, no interior de São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 6 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do País.