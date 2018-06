Mineiros criticam 'arrogância' de Graziano Fortalecido pela vitória na eleição estadual e pela liderança do senador eleito, Aécio Neves, o PSDB mineiro aposta no fim da hegemonia paulista no partido. Ontem, o presidente do PSDB no Estado, Narcio Rodrigues, divulgou nota para rebater os comentários de Xico Graziano, coordenador do programa de governo de José Serra, no Twitter. "Perdemos feio em Minas Gerais. Por que será?!", escreveu Graziano. Também irônico, Rodrigues respondeu: "Por vários motivos. Entre eles, talvez, o fato de muitos mineiros não terem esquecido a arrogância de posturas como a dele (Graziano) que, felizmente, são manifestações isoladas no conjunto das forças do nosso partido."