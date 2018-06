Ministério com 'cara de Dilma' começa com nome de Lula Como o personagem Zelig, o inseguro homem-camaleão criado por Woody Allen que mimetiza a aparência e o modo de agir das pessoas que o cercam, o ministério que começa a emergir da prancheta de Dilma Rousseff aos poucos adquire as feições da Esplanada do coração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.