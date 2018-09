Ministério da Educação libera R$8,5 mi para reconstrução do Museu Nacional

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira, 20, a liberação de R$8,5 milhões para a reconstrução do Museu Nacional, destruído por um incêndio no dia 2 de setembro.

De acordo com o ministro da Educação Rossieli Soares, o dinheiro será destinado diretamente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) como verba emergencial. O valor é parte dos R$ 10 milhões que foram prometidos à universidade.

Segundo o MEC, a transferência do primeiro repasse emergencial será realizada até o fim do dia diretamente no caixa UFRJ, gestora do Museu Nacional.

Rossieli disse que o MEC está trabalhando em conjunto para a reconstrução do museu. " Conforme programados, iremos ao museu na sexta-feira, 21, representados pelo secretário Henrique Sartori, para conversar com os técnicos. Estamos plenamente trabalhando em conjunto para a reconstrução do nosso museu e recuperação do acervo". destacou o ministro da Educação durante coletiva de imprensa em Brasília sobre o Censo da Educação Superior.

Na terça-feira, 18, por chamada pública, a UFRJ selecionou a Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A para realizar as obras emergenciais no museu, que incluem cercamento, escoramento, remoção de escombros e construção de cobertura provisória. A Concrejato integrava um grupo empresarial também composto pela Concremat, esta responsável pela construção da ciclovia Tim Maia, em São Conrado (zona sul do Rio), que desabou parcialmente em abril de 2016. A Concremat foi vendida em novembro de 2016. A Concrejato foi responsável pela reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e pela restauração do Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio.

Na quarta-feira, 19, segundo o ministro, o MEC recebeu da UFRJ documentos que detalham os preços dos contratos que serão assinados pela instituição nessa primeira fase de reconstrução do museu. Essa documentação era necessário para a liberação da verba, conforme o MEC.