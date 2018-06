Ministério da Integração libera R$ 17,3 mi para 10 municípios atingidos por chuvas

SÃO PAULO - O Ministério da Integração Nacional liberou R$ 17,296 milhões para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas em dez municípios das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Os recursos foram autorizados pela pasta na última quarta-feira, 23, um dia antes de fortes chuvas atingirem cidades do Sul do País.

Dos R$ 17,3 milhões, R$ 6,6 milhões foram liberados para seis municípios da região Sul. São eles: Rio dos Cedros (SC), R$ 394 mil; São Jorge D'Oeste (PR), R$ 1,2 milhão; Corupá (SC), R$ 1,1 milhão; Cruzaltense (RS), R$ 2,6 milhões; Rio Negrinho (SC), R$ 969 mil; Mato Leitão (RS), R$ 383 mil.

Nesta manhã, a presidente Dilma Rousseff sobrevoa áreas afetadas pelas chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim divulgado no fim da tarde de sexta-feira (25), pela Defesa Civil do Estado , 1.795 famílias foram atingidas pelos efeitos das chuvas em pelo menos 38 cidades gaúchas.

Os outros municípios que receberam recursos foram Itabuna (BA), R$ 3,1 milhões; Ilheus (BA), R$ 3,5 milhões; Poxoréo (MT), R$ 3,8 milhões; São Pedro do Suaçui (MG), R$ 250 mil. O empenho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 23 de dezembro.