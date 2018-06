Ministério da Saúde alerta para queda de estoques de sangue no carnaval

SÃO PAULO - A Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde lançou um alerta sobre a queda nos estoques de sangue no País de, em média, 25% antes do carnaval.

A redução nos estoques dos hemocentros ocorre porque muitas pessoas viajam e deixam de doar sangue justamente num período em que a demanda por transfusões, por causa das vítimas de acidentes de trânsito ou de violências, cresce muito.

Para doar sangue é preciso que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis, entre 16 e 68 anos e não esteja tomando medicamentos. Também é importante que o doador leve um documento de identidade com foto e evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Faixa etária. O Ministério da Saúde, em junho do ano passado, ampliou a faixa etária de doadores de sangue, permitindo que jovens entre 16 e 17 anos (mediante autorização dos pais ou responsáveis) e idosos até completar 68 anos possam doar sangue.

Pela norma anterior, a doação era autorizada para pessoa com idade entre 18 e 65 anos. As faixas etárias que foram incluídas representam cerca de 14 milhões de brasileiros e a expectativa do governo federal com a mudança é ampliar o volume de sangue coletado no País. A decisão de ampliar o público que pode doar sangue no país está relacionada também com a tendência de crescimento da expectativa de vida da população brasileira.