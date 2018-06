Ministério da Saúde lança campanha contra aids no Carnaval A campanha educativa para o uso de preservativo durante o Carnaval realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com Estados, municípios e organizações não governamentais terá maior mobilização social e distribuição de material informativo sobre a prevenção contra gravidez, aids e outras doenças sexualmente transmissíveis. Com o slogan "Camisinha, Não Saia Sem Ela", a campanha terá um filmete, a ser veiculado de 19 a 28 de fevereiro, estrelado pelo ator Luis Fernando Guimarães. Além disso, o volume de preservativos distribuídos será de 25 milhões de unidades, o triplo do Carnaval passado. A campanha educativa também estará no rádio, outdoors, merchandising, painéis em pontos de ônibus, folders, cartazes, camisetas, bandanas, entre outros. Somente para o período carnavalesco, o Ministério da Saúde investiu cerca de R$ 5 milhões, valor igual ao gasto no ano passado. Todos os Estados receberão os preservativos e material educativo que poderá ser usado durante todo o ano.