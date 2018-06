Ministério e Prefeitura de SP preparam doações O Ministério da Saúde autorizou ontem o envio para o Maranhão de um carregamento com 265 mil unidades de 15 medicamentos. Os insumos serão repassados à Secretaria de Estado de Saúde para tratar as vítimas das cheias. No pacote de doações constam paracetamol, seringas, atadura de crepom e esparadrapo impermeável, entre outros. Segundo o ministro José Gomes Temporão, "a questão preocupante são as doenças que vêm depois que as águas baixam. A dificuldade de acesso à água com qualidade pode causar problemas intestinais, diarreia, leptospirose. A única (forma de) prevenção é evitar o contato com a água contaminada". A Prefeitura de São Paulo encaminhará para Teresina 800 caixas de roupas, 1.800 cestas básicas, 2.800 colchões e 2.600 kits de roupas de cama. Quem quiser fazer doações, pode usar a conta corrente de Teresina: Banco do Brasil (PMT Enchentes 2009), agência 3791-5, conta corrente 7720-8.