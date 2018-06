Ministério lança campanha pelo uso de bicicleta O ministro das Cidades, Olívio Dutra, lançará na quarta-feira o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta - Bicicleta Brasil. O objetivo é estimular governos municipais a implantar sistemas cicloviários, favorecendo a utilização da bicicleta como meio de transporte. A data marca, em todo o mundo, o dia "Na Cidade Sem Meu Carro" (na internet, www.worldcarfree.net). Nesse dia, diversas prefeituras em várias cidades do mundo estimulam os cidadãos a deixaram o carro em casa no horário comercial, evitando engarrafamentos e danos ao meio ambiente. A programação da 4ª Jornada da "Na Cidade Sem Meu Carro" prevê, em Brasília, a inauguração de dois bicicletários - um no Ministério das Cidades e outro no Ministério da Cultura. O ministro das Cidades promete chegar à Esplanada dos Ministérios de bicicleta. No ano passado, 33 cidades brasileiras aderiram ao movimento, informou o ministério das cidades.