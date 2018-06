Ministério Público denuncia médicos por morte de mãe de Sean

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou nesta segunda-feira, 24, os médicos Nadir Farah e Eduardo Pessoa Farah por homicídio culposo pela morte de Bruna Bianchi, mãe de Sean Goldman, cuja guarda foi obtida pelo pai biológico, o americano David Goldman.

Também foram denunciados outros médicos que integravam a equipe médica: Marcus Vinicius Guedes Werneck, Izabel de Araújo Nogueira e Sérgio de Oliveira Monteiro. Bruna morreu em 2008 durante o parto da filha na Casa de Saúde São José.

Chiara é filha de Bruna com o segundo marido. Segundo a certidão de óbito, Bruna morreu em consequência de hemorragia pós-parto, atonia e rotura uterina.

Bruna morou com David Goldman nos Estados Unidos antes de se mudar para o Brasil com o filho do casal. Em seguida, ela pediu a separação e se casou pela segunda vez.