Ministério Público do Rio divulga lista de desaparecidos após chuvas em Petrópolis

RIO - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) divulgou uma lista com 35 desaparecidos em Petrópolis após as chuvas que causaram deslizamentos de terra na cidade, localizada na Região Serrana do Rio. Os nomes incluídos na lista foram cadastrados até o início da noite desta quarta-feira, 16, pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que mobilizou a central de atendimento para o cadastro de mais pessoas desaparecidas. A lista pode ser vista aqui.

As informações e características físicas dos desaparecidos que aparecem na lista são compartilhadas por parentes e familiares através da central de atendimento e checadas junto aos demais bancos de dados oficiais. Para fornecer informações sobre os desaparecidos, é preciso entrar em um dos canais de comunicação do Programa, através do telefone (21) 2262-1049, do e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br ou deste link.

Além da checagem junto aos bancos de dados oficiais, há equipes do Ministério Público no Hospital Alcides Carneiro, no bairro Corrêas, em Petrópolis, e no Instituto Médico Legal da cidade, na rua Vigário Corrêa, para verificar a identidade das vítimas que chegam a estes locais.

Até o momento, a Prefeitura de Petrópolis e o governo do Estado do Rio não divulgaram nenhuma lista de pessoas desaparecidas em razão das chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite de terça-feira, 15.

O número de vítimas da tragédia é de pelo menos 94 mortos, segundo a prefeitura. Entre elas, há pelo menos oito crianças. Outras 377 pessoas estão desabrigadas, e a busca por desaparecidos continua. Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, 400 militares estão mobilizados em 44 pontos de Petrópolis para resgatar as vítimas dos deslizamentos de terra. /COLABOROU LUIZ HENRIQUE GOMES, ESPECIAL PARA O ESTADÃO