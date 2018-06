Ministério Público do Rio recebe inquérito que indicia Allan Turnowski

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, o inquérito que indicia o ex-chefe da Polícia Civil Allan Turnowski. Segundo o MP, o promotor que vai analisar o inquérito será Homero Freitas.

Turnowski foi indiciado no início da noite de ontem, pela Polícia Federal (PF), por violação de sigilo funcional. Ele é acusado de passar informações sobre a Operação Guilhotina, da PF, para o inspetor Christiano Gaspar Fernandes, ligado a uma milícia de Ramos, na zona norte da capital fluminense, e acusado de desviar bens de traficantes presos.

A Operação Guilhotina foi deflagrada no Rio para colocar fim à atuação de um grupo criminoso formado por policiais civis e militares, além de informantes envolvidos com o tráfico ilícito de drogas, armas e munições, com a segurança de pontos de jogos clandestinos (máquinas de caça-níqueis e jogo do bicho), venda de informações policiais e com milícias.