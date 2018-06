Ministério quer lei para garantir investimentos O Ministério da Defesa está trabalhando na elaboração da Lei de Programação Militar Plurianual, revelou ontem o ministro Nelson Jobim. A proposta, que tem de ser submetida ao Congresso, tem como objetivo garantir a permanência nos próximos anos de investimentos do Brasil no setor de defesa - como a compra de helicópteros e submarinos já fechada com a França.