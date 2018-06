Ministra nomeada para conselho do BNDES

A ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra (foto), que assumiu a pasta em março no lugar da pré-candidata Dilma Rousseff à Presidência, foi nomeada por decreto presidencial para integrar o Conselho de Administração do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O ato foi publicado no Diário Oficial da União, que divulgou também a exoneração da ministra da função de membro efetivo do Conselho Fiscal da mesma instituição.